بسيس: تسريب عكاشة فضح طريقة تعامل المحيطين بالرئيس مع بعضهم

قال برهان بسيس في تعليقه على تسريبات المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة ان الأمر وصل الى عائلة الرئيس وأخت زوجته.وأضاف بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام"" للأسف الشديد قيس سعيد ترك من هب ودب يتحدث باسمه " وكان شايخ على الأمر" والآن عليه تحمل العواقب".وتابع " ما اثار غضبي ليس من وراء التسريب لكن الصراع بين المحيطين بالرئيس فما بالك بمعارضيهم".وقال " التسريب المتعلق بحوار الرئيس مع السفير الاميركي فضيحة حقيقية... اضافة الى التسريب الذي تعرّض الى تعمد عكاشة منع رشيدة النيفر من دخول سفارة تونس بباريس لأسباب أمنية".وكان القضاء التونسي قرّر الأربعاء فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.أعلنت عكاشة نهاية جانفي الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. وفي الأيام الأخيرة تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.