المكي: قيس سعيد خدع الناس وإنقلب على الديمقراطية من أجل مشروعه الخاص

أشتم رائحة العنف والإعتداءات ضد مقرات أحزاب خلال مسيرة 08 ماي



تعقيبا على تسريبات عكاشة: ''هذه نتيجة تعيين النكرات''

قال القيادي في حركة تونسيين من أجل الديمقراطية ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد خدع الناس وانقلب على الديمقراطية من أجل مشروعه الخاص".وأفاد ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم صباح اليوم الخميس، ان "رئيس الدولة لم يفي بإلتزاماته واليوم حوله أشباه أشباح وليست قوى سياسية".واشار المكي إلى ان شعار قيس سعيد كان مقاومة الفساد والإحتكار إلا أنه على أرض الواقع لا أثر لذلك، لافتا النظر إلى أن رئيس الجمهورية امتهن الشتيمة والسب في خطاباته لا أكثر.وقال إن "رئيس الجمهورية اما كان لديه ملفات ويساوم فيها او لا يملك أي ملف ويتحدث من فراغ".وأقر عبد اللطيف المكي أن رئيس الجمهورية أحسن توظيف أخطاء الجميع من أجل الانقلاب، مضيفا أنه كان بإمكانه التدخل للإصلاح عوض الانقلاب .وقال المكي، إنه يشتم رائحة العنف والإعتداءات على مقرات احزاب خلال مسيرة 08 ماي التي يدعو لها انصار قيس سعيد.ودعا"الدولة إلى التنبه لذلك والحيلولة دون وقوعه"، مضيفا أن الوزن السياسي لقيس سعيد تراجع ويريدون هذه المسيرة ليبينوا الثقل السياسي لسعيد .وأفاد عبد اللطيف المكي أن "الشارع أثبت ان الأغلبية ضد قيس سعيد، لافتا النظر إلى أن حركة تونسيين من أجل الديمقراطية منخرطة في جبهة الخلاص من أجل انقاذ تونس، وفق تعبيره.وأقر المكي أن" رئيس الجمهورية قيس سعيد غير قادر على الحوار" .وقال المكي، تعقيبا منه على تسريبات مديرة ديوان رئيس الجمهورية السابقة نادية عكاشة"انها نتيجة تعيين نكرات في مواقع قيادية في الدولة"وأقر أن عدد من الوزراء كانوا لا يحبذون حضور عكاشة في عدد من الإجتماعات.ودعا المكي إلى حسن إختيار الشخصيات المعنية بالمناصب القيادية في الدولة وتكون معلومة ومعروفة لدى التونسيين وتحترم واجب التحفظ.وأفاد عبد اللطيف المكي ان "ما يحدث حاليا كان متوقعا لان الإلتقاء حول قيس سعيد إلتقاء تموقع ومصالح".