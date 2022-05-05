الطبوبي يستقبل رئيس الاتحاد الأوروبي للنقابات


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 08:07 قراءة: 0 د, 32 ث
      
استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم أمس رئيس الاتحاد الأوروبي للنقابات و المرشح القادم لخطة الأمانة العامة للاتحاد الدولي للنقابات لوكا فينسيتي الذي قدم إلى تونس لتقديم برنامجه الانتخابي وأسباب ترشحه، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لاباتشة و أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.




و وفق بلاغ لاتحاد الشغل تم خلال هذا اللقاء طرح عدة قضايا نقابية تهم مستقبل العمل النقابي الدولي والعربي و كيفية تطويره.


ووفق المصدر ذاته تم الاستماع إلى لوكا فينسيتي و برنامجه الانتخابي و زيارة المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي الحامي واطلع على تقدم الأشغال .


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