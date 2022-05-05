الطبوبي يستقبل رئيس الاتحاد الأوروبي للنقابات

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم أمس رئيس الاتحاد الأوروبي للنقابات و المرشح القادم لخطة الأمانة العامة للاتحاد الدولي للنقابات لوكا فينسيتي الذي قدم إلى تونس لتقديم برنامجه الانتخابي وأسباب ترشحه، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لاباتشة و أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.و وفق بلاغ لاتحاد الشغل تم خلال هذا اللقاء طرح عدة قضايا نقابية تهم مستقبل العمل النقابي الدولي والعربي و كيفية تطويره.ووفق المصدر ذاته تم الاستماع إلى لوكا فينسيتي و برنامجه الانتخابي و زيارة المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي الحامي واطلع على تقدم الأشغال .