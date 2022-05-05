الزكراوي: سعيد يريد دستوراً على المقاس، سينتهي حتماً بنهاية حكمه والاستفتاء مآله الفشل مثلما حصل مع الاستشارة

أوضح الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري، يوم الأربعاء، أثناء استضافته في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزايك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد دخل مرحلة الارتجال لأنه لا يمكن كتابة دستور في أيام معدودة، على حد حوله.وقال:" تمشي سعيد لا يؤسس للديمومة وهو يريد دستوراً على المقاس، سينتهي حتماً بنهاية حكمه.. ليس لسعيد أفق واضح وتصور يجسد مساراً وطنياً، وعليه أن يتعامل مع معارضيه".وتابع:" ما يقوم به سعيد يبني لمسار شخصي لا يضمن استمرارية الدولة، حيث لا يمكن كتابة دستور في أيام معدودات لأن هذه مسألة عبثية".وأضاف:" يبدو أن سعيد كتب دستوراً وشكل لجنة لإضفاء مشروعية على ما كتبه.. ولا أحد من أساتذة القانون الذي يحترمون أنفسهم سيشارك في لجنة إعداد الدستور".وأكد الزكراوي أنه يلوم سعيد في تمشيه الاستعلائي والوثوقي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تشريك الكفاءات في تحديد مستقبل البلاد".وأردف:" رئيس الدولة يعيش في عالم مغلق تماماً ولا يريد الانفتاح وهو يريد أن يضفي مشروعية على قراراته عبر توريط بعض الأطراف التي أكد أنها ستشارك في الحوار".كما أبرز أن سعيد خرج من حالة الاسثناء وتحرر من كل المبادئ القانونية، مشدداً على أن هذا المسار لن يعمر طويلاً.واعتبر أن صلاحيات سعيد فرعونية لكنه لم يستعملها لفتح ملفات الفساد، مشيراً إلى أن الاستفتاء مآله الفشل مثلما حصل مع الاستشارة وهذا سيخلق مأزقاً لأنه سيكون فاقداً للمشروعية لأن البناء لم يتم على أسس صحيحة، وفق قوله.وتعليقا حول التسجيلات المنسوبة لنادية عكاشة قال الزكراوي في حوار على قناة التاسعة أن الصوت هو صوتها وعند تعيينها تساءل كيف يتم تعيين هذه المرأة في قصر قرطاج...