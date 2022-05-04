العبدلي " لست وراء تسريبات عكاشة ولا عمري سجلت لسياسي"

نفى الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة أن يكون وراء نشر تسريبات المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة.وقال العبدلي " بأنّه لم يقم بتسجيل أي مكالمة هاتفية جمعته بأشخاص اخرين طيلة حياته.وأضاف "قد ما كلموني سياسيين .. لا عمري سجلت عبد ".وأكد العبدلي أنّه على علم بالمخطط الذي يحاك ضدّه مشيرا الى أنّه جاهز لكل السيناريوهات.وكان كرونيكور اذاعة نجيب الدزيري لمح الى ان الممثل لطفي العبدلي وراء تسريبات المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة.وقال الدزيري " الهدف من تسريب عكاشة تهرية حكم الرئيس قيس سعيّد.وأضاف نجيب الدزيري " هذا الممثل لعبها ثوري في 13 جانفي 2011 وهاجم بن علي في فيديو شهير في اشارة الى العبدلي.وكان القضاء التونسي قرّر الأربعاء فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.أعلنت عكاشة نهاية جانفي الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. وفي الأيام الأخيرة تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.