الطاهري يتهم "ذباب النهضة الإلكتروني" بتدليس شيك لاتهام الاتحاد بالحصول على تمويل اجنبي

"عادت مستنقعات النهضة وتوابعها لخدمة حملات التشويه والمغالطة عبر أذرع الكترونية منها التابعة للمؤسسة المشبوهة "لانستالينغو" ذات الصلات الأجنبية والتي فر صاحبها وهو مطلوب للعدالة، والتي صنعت آلاف الصفحات ومنها مئات الصفحات الممولة sponsorisés اختصاصها سب الخصوم وتشويههم



آخر طلعة حملوا من الموقع التالي شيكا على بياض ودلسوه

https://www.virtualsplat.com/cheque-format.asp

ومن غير المفاجئ أن يتحرك قطيعهم الذي لا يقدر على استعمال العقل، وهم يفتقدون لأي حس نقدي وللأسف فيهم جامعيون ومدعوا الثقافة وبدؤوا يشاركون الكذبة من الموقع التالي لشيك مزيف

https://www.virtualsplat.com/cheque-format.asp



هم أغبياء لأنهم يجهلون ان الشيكات بالعملة الأجنبية تمر بالضرورة عبر البنك المركزي وهناك لجنة التحاليل المالية التي لا تغيب عنها شاردة أو واردة من الأموال التي تدخل بلادنا، رغم عدم اعتماد تقاريرها إلى حد الآن عن الأموال التي تدخل إلى خزائن الأحزاب والجمعيات المشبوهة ومنها النهضة والجمعيات الدائرة في فلكها،

انتم من أولكم في القاع بل لاحدود لقاعكم..لن ننزل لقاعكم لنفبرك شيكات لشيخكم ولأصهاره واعضاده..

على النيابة العمومية فتح بحث في الغرض..



سنحاسبكم..

لا بد من فتح ملف الصفحات الموبوءة من هنا وهناك والتي تشتغل بأقذر الاسلحة."

اتهم الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك أنصار النهضة بالوقوف وراء تزوير شيك لاتهام الاتحاد بالحصول على تمويل أجنبي.