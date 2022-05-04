الدستوري الحر يعلن تنظيم مسيرة يوم 15 ماي القادم احتجاجا ضد توجه قيس سعيد لتغيير الدستور


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 13:00 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسيرة يوم 15 ماي القادم تنطلق من سيدي بوسعيد لتتجه نحو قصر قرطاج للتأكيد على رفض القوى المدينة التونسية لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة باقرار لجنة للاعداد لصياغة دستور جديد.


ونبهت موسي الدولة والسلطة من أي محاولة للتضييق على المحتجين او ايقافهم او ممارسة اي نوع من الهرسلة ضدهم.

وأشارت موسي إلى ان الدستوري احترم الاماكن الممنوع التصوير فيها في محيط القصر الرئاسي واعلام وزارة الداخلية ومنطقة الامن.






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