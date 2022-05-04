بعد حريق سوق الحناء، اندلاع حريق جديد في قابس بمدخل المدينة


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 12:08 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اندلع الاربعاء 4 ماي، حريق جديد في قابس وتحديدا في مدخل المدينة بمساحة خضراء قرب محطة سيارات الاجرة لواج وذلك بعد يومين من الحريق الذي اندلع بسوق الحناء.
ونشرت الصفحة الرسمية لقوات الأمن الداخلي بمدنين فيديو لاندلاع الحريق قرب المحطة وأشارت الي انه حريق مفتعل وقالت تعليقا على الفيديو " وتتواصل الحرائق المفتعلة من طرف أعداء الوطن".



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