البحر الازرق : معركة بأسلحة بيضاء واصابة شاب بالطعنات في الرقبة والرأس

تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى اولى ايام العيد من السيطرة على معركة حامية الوطيس نشبت بجهة البحر الازرق بين مجموعة من الشبان بعضهم من ذوي السوابق العدلية أسفرت عن إصابة شاب بطعنات على مستوى الرأس والرقبة والساق وقد تم نقله للمستشفى في حين تم القبض على الفاعل الرئيسي الذي اعترف بما نسب إليه وتم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.





