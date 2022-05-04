الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي: بيان النهضة يهدف لإشعال نار الفتنة والمس من هياكل الدولة وتأليب الرأي العام

وصف الامين العام المساعد للامانة العامة لقوات الامن الداخلي معز الدبابي، اليوم الأربعاء، بيان حركة النهضة الذي تتهم فيه اعوان الحماية المدنية بالتقصير خلال تدخلهم لإطفاء حريق سوق جارة بقابس يوم العيد، "بالمناورة السياسية".
وقال لال تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس، إن "بيان حركة النهضة يهدف لإشعال نار الفتنة والمس من هياكل الدولة وتأليب الرأي العام ووضع أعوان الحماية المدنية في مواجهة مع المواطن".
هذا ودعا معز الدبابي كافة الأطراف" للنأي بهياكل الدولة عن مخططاتهم" ، مؤكدا ان "الحماية المدنية ملك للشعب ولخدمته وليست تابعة لاي طرف سياسي".
وإعتبر الدبابي بيان الحركة تحريضي يضع اعوان الحماية المدنية في إستهداف ومواجهة مباشرة مع المواطن، وفق تعبيره.
وكانت حركة النهضة، أصدرت يوم الإثنين، بلاغاً بخصوص الحريق الذي نشب في سوق جارة بقابس ، حيث اعتبرت أن حجم التدخل كان بسيطا جدا بالقياس الى ضخامة الحريق، كما كان للفراغ في السلطة الجهوية اثر كبير، وذلك بعدم وجود والي للجهة بما آل الامر الى المعتمد الاول وهو متغيب، ولولا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية لكان الخطب اشد، حسب نص البلاغ.
وتابعت النهضة:" قلوبنا في يوم عيدنا ملتاعة على المصاب الجلل لاهلنا في قابس الحبيبة، ندعو الجهات الرسمية والاهلية الى المسارعة الى التعبير عن التضامن مع المصابين، سائلين الرحمن الرحيم ان يكلأ اهلنا المصابين برعايته ويخلفهم خيرا في مصابهم".
يشار الى أن سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس، وهو من المعالم التراثية المحمية، يعد من المواقع السياحية المتميزة بالجهة، حيث يقصده عدد كبير من الزوار من داخل البلاد وخارجها، لطابعه المعماري المتميز، ولما تعرض فيه من منتوجات تقليدية تختص بها جهة قابس، متأتية في جانب كبير منها من الواحة.
وقال لال تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس، إن "بيان حركة النهضة يهدف لإشعال نار الفتنة والمس من هياكل الدولة وتأليب الرأي العام ووضع أعوان الحماية المدنية في مواجهة مع المواطن".
هذا ودعا معز الدبابي كافة الأطراف" للنأي بهياكل الدولة عن مخططاتهم" ، مؤكدا ان "الحماية المدنية ملك للشعب ولخدمته وليست تابعة لاي طرف سياسي".
وإعتبر الدبابي بيان الحركة تحريضي يضع اعوان الحماية المدنية في إستهداف ومواجهة مباشرة مع المواطن، وفق تعبيره.
وكانت حركة النهضة، أصدرت يوم الإثنين، بلاغاً بخصوص الحريق الذي نشب في سوق جارة بقابس ، حيث اعتبرت أن حجم التدخل كان بسيطا جدا بالقياس الى ضخامة الحريق، كما كان للفراغ في السلطة الجهوية اثر كبير، وذلك بعدم وجود والي للجهة بما آل الامر الى المعتمد الاول وهو متغيب، ولولا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية لكان الخطب اشد، حسب نص البلاغ.
وتابعت النهضة:" قلوبنا في يوم عيدنا ملتاعة على المصاب الجلل لاهلنا في قابس الحبيبة، ندعو الجهات الرسمية والاهلية الى المسارعة الى التعبير عن التضامن مع المصابين، سائلين الرحمن الرحيم ان يكلأ اهلنا المصابين برعايته ويخلفهم خيرا في مصابهم".
يشار الى أن سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس، وهو من المعالم التراثية المحمية، يعد من المواقع السياحية المتميزة بالجهة، حيث يقصده عدد كبير من الزوار من داخل البلاد وخارجها، لطابعه المعماري المتميز، ولما تعرض فيه من منتوجات تقليدية تختص بها جهة قابس، متأتية في جانب كبير منها من الواحة.
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