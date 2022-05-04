الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي تؤكد 'وجود مؤشرات تدل ان الحرائق خلفها أيادي إجرامية'

وأقر في تصريح لاذاعة شمس آف آم في حصة الماتينال، ان23 حريقا اندلعت في عديد الاماكن متزامنة رغم ان الطقس ليس شديد الحرارة ليكون مؤشر حرائق طبيعية، كما لاتوجد أي حركة او أي عامل لانتشار الحرائق.وأفاد الدبابي أنهم لا يتهمون أحدا لكن توجد مؤشرات تدل على وجود أيادي إجرامية، لافتا النظر إلى انهم وخلال عمليات إطفاء سوق جارة إندلع حريق أخر في إحدى غابات جهة قابس، مضيفا أنها محاولة لتشتيت جهود اعوان الحماية المدنية.وعلى ذلك، قال محدث شمس آف آم انه تم تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الحرائق.يشار الى أن سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس، وهو من المعالم التراثية المحمية، يعد من المواقع السياحية المتميزة بالجهة، حيث يقصده عدد كبير من الزوار من داخل البلاد وخارجها، لطابعه المعماري المتميز، ولما تعرض فيه من منتوجات تقليدية تختص بها جهة قابس، متأتية في جانب كبير منها من الواحة.