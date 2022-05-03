دوار هيشر: خريج سجون يطعن شقيقين ويقتل أحدهما

جدت ليلة أمس معركة مرعبة بجهة دوار هيشر من ولاية منوبة ذهب ضحيتها شاب، وأصيب شقيقه بعدة طعنات من قبل عنصر غادر السجن مؤخرا ،وقد تم نقل الشقيق المصاب للمستشفى ووصفت حالته بالحرجة .وتفيد المعطيات المتوفرة أن اسباب الجريمة كان على إثر خلاف نشب بين العنصر السلفي الذي غادر السجن بعد أن قضى عقوبة ب5 سنوات اثر اتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية وشقيقين بسبب قيامه المتهم الرئيسي بأشغال بناء بالقرب من منزلهما فرفضا ذلك ونشب خلاف بينهما فاستل المتهم سكينا كبير الحجم وسدد عدة طعنات للشقيقين أدت إلى مقتل أحدهما على عين المكان في حين تم نقل الثاني للمستشفى ووصفت حالته الصحية بالحرجة للغاية.هذا وتوجهت عائلة الضحية وشقيقه إلى منزل القاتل ورشقه بالمولوتوف محاولين إضرام النار فيه الا أن وحدات الحرس الوطني تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.