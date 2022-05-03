رشيدة النيفر تعليقا على التسريبات..... هناك ادعاءات وافتراءات هدفها تشويه رئيس الجمهورية

قالت الثلاثاء 3 ماي، المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، إن هناك "اداعاءات وافتراءات لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد".وكتبت النيفر، على صفحتها بالفايسبوك، "ادعاءات و افتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة و مؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون و شخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء"..ولم توضح النفير الأطراف التي تقف وراء هذه الافتراءات التي تستهدف رئيس الدولة