رشيدة النيفر تعليقا على التسريبات..... هناك ادعاءات وافتراءات هدفها تشويه رئيس الجمهورية


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 15:38 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قالت الثلاثاء 3 ماي، المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، إن هناك "اداعاءات وافتراءات لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وكتبت النيفر، على صفحتها بالفايسبوك، "ادعاءات و افتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة و مؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون و شخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء"..

ولم توضح النفير الأطراف التي تقف وراء هذه الافتراءات التي تستهدف رئيس الدولة



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