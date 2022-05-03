اسبانيا : مصلون يقدمون سيارة فخمة كهدية لإمام صلاة التراويح

أهدى المصلون ببلدية طاركة بمدينة لييدا الإسبانية سيارة من نوع Audi 6 لإمام مسجد الرحمة الخطيب أسامة بوعصاب، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد وعلى ما قدمه من مجهودات خلال شهر رمضانوبهذه المناسبة شكر الامام عبر حسابه بالفيسبوك قائلا: اليوم كانت الفرحة كبيرة فقد فاجأتني جماعة مسجد طاركة المباركة بهدية غالية راقية مباركة، سيارة من الطراز العالي الرفيع و لله الحمد و المنةوأضاف: و فرحتي كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء و التفافهم حولي بدعائهم و سعة صدورهم و طيبوبة قلوبهم، وقد عجز اللسان عن التعبير و باتت الكلمات أفقر في البلاغة عن وصف هذا المشهد العظيم، فالحمد لله الكريم الحليم في الأولى و الآخرة، و بارك الله في جماعة مسجد طاركة و متعهم بالصحة والعافية و جعل أبناءهم و بناتهم من الصالحين تقديرا لجهوده الكبيرة في صلاة القيام طيلة شهر رمضان.