اسبانيا : مصلون يقدمون سيارة فخمة كهدية لإمام صلاة التراويح


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 10:56 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أهدى المصلون ببلدية طاركة بمدينة لييدا الإسبانية سيارة من نوع Audi 6 لإمام مسجد الرحمة الخطيب أسامة بوعصاب، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد وعلى ما قدمه من مجهودات خلال شهر رمضان


وبهذه المناسبة شكر الامام عبر حسابه بالفيسبوك قائلا: اليوم كانت الفرحة كبيرة فقد فاجأتني جماعة مسجد طاركة المباركة بهدية غالية راقية مباركة، سيارة من الطراز العالي الرفيع و لله الحمد و المنة

وأضاف: و فرحتي كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء و التفافهم حولي بدعائهم و سعة صدورهم و طيبوبة قلوبهم، وقد عجز اللسان عن التعبير و باتت الكلمات أفقر في البلاغة عن وصف هذا المشهد العظيم، فالحمد لله الكريم الحليم في الأولى و الآخرة، و بارك الله في جماعة مسجد طاركة و متعهم بالصحة والعافية و جعل أبناءهم و بناتهم من الصالحين تقديرا لجهوده الكبيرة في صلاة القيام طيلة شهر رمضان.




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