نشرت هيئة الترجي الرياضي التونسي بلاغا على الموقع الرسمي للفريق تحذر فيه الأنصار من اندساس البعض من أجل اثارة البلبلة والتسبب في العنف.
الترجي يحذر أنصاره من المندسين
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