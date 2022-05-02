الترجي يحذر أنصاره من المندسين


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 23:10 قراءة: 0 د, 7 ث
      
نشرت هيئة الترجي الرياضي التونسي بلاغا على الموقع الرسمي للفريق تحذر فيه الأنصار من اندساس البعض من أجل اثارة البلبلة والتسبب في العنف.


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