النهضة حول حريق قابس: حجم التدخل كان بسيطا مقارنةً بضخامة الحريق


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 23:02 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أصدرت حركة النهضة، يوم الإثنين، بلاغاً بخصوص الحريق الذي نشب في سوق جارة بقابس ، حيث اعتبرت أن حجم التدخل كان بسيطا جدا بالقياس الى ضخامة الحريق، كما كان للفراغ في السلطة الجهوية اثر كبير، وذلك بعدم وجود وال للجهة بما آل الامر الى المعتمد الاول وهو متغيب، ولولا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية لكان الخطب اشد، حسب نص البلاغ.


وتابعت النهضة:" قلوبنا في يوم عيدنا ملتاعة على المصاب الجلل لاهلنا في قابس الحبيبة، ندعو الجهات الرسمية والاهلية الى المسارعة الى التعبير عن التضامن مع المصابين، سائلين الرحمن الرحيم ان يكلأ اهلنا المصابين برعايته ويخلفهم خيرا في مصابهم".



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