نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين 05 ماي 2022، تدوينة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، اعتبرت من خلالها أن حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الثلاثاء 03 ماي 2022.
نقابة الصحفيين: حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم
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