نقابة الصحفيين: حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 23:00 قراءة: 0 د, 12 ث
      
نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين 05 ماي 2022، تدوينة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، اعتبرت من خلالها أن حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الثلاثاء 03 ماي 2022.




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