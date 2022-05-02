حريق هائل بمصنع 'فريب' في بن عروس


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 12:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين 2 ماي 2022 بمصنع للفريب بالمنطقة الصناعية بولاية بن عروس، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة لموزاييك.


وأضاف تريعة أن جهود الحماية المدنية متواصلة إلى الآن للسيطرة على النيران وتطويقها لمنع انتشارها إلى المصانع المجاورة.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية إلى أن المصنع مغلق منذ أربع سنوات، وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق، مشيرا إلى تسجيل خسائر مادية سيتم تحديدها لاحقا.




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