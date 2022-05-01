سبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في لقاء سعيّد ببلعيد وبن عيسى

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 1 ماي 2022 بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة تطرق اللقاء إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس.كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم اعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022.