الاتجار بقاصرات بمركز الرعاية الاجتماعية بالزهروني .. تفاصيل صادمة

أكد مصدر مطلع لباب نات اليوم الأحد 1 ماي 2022, أن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالزهرزني وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي تمكنوا من تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالقاصرات تتزعمها فتاة وشريكها المصنف بالخطير جدا.وكان منطلق الأبحاث في القضية على إثر تفطن الطبيبة النفسية التى كانت تشرف على الفتيات القصر بمركز الرعاية الاجتماعية بالزهروني إلى تغير سلوكياتهن وبمزيد الإحاطة بهن اعترفنا لها أن فتاة تقيم معهم في المركز عمرها 20 سنة كانت تستدرجهن إلى شقة لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2 و3 دنانير !وعلى الفور تم إعلام الوحدات الأمنية بالسيجومي حيث تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من تحديد هوية الجناة وايقافهم وبالتحري معهم اعترفوا بما نسب إليهما كما تبين أن زعيمة الشبكة محل مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تهم السلب والسرقات ،في حين أن شريكها محل 6 مناشير تفتيش في قضايا عنف وبراكاجات وسطو.وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين لاحالتهما على القضاء.