يوم 4 ماي :انطلاق عروض فيلم Doctor Strange في قاعات السينما التونسية

تنطلق سلسلة عروض الفيلم الجديد Doctor Strange في قاعات السينما التونسية بداية من يوم 4 ماي القادم وذلك بالتزامن مع طرح العمل في قاعات السينما العالمية.دكتور سترينج ‏ هو فيلم حركة، مغامرة وفانتازيا أمريكي ، يستند إلى إحدى قصص مارفل كومكس الكرتونية المُصورة التي تحمل نفس الاسم، من إخراج سكوت ديركسون.الفيلم من إنتاج استوديوهات مارفل، ومن توزيع استوديوهات أفلام والت ديزني، وأخرج الفيلم سكوت ديريكسون من سيناريو كتبه مع جون سبايهتس وسي ،وبطولة بنديكت كومبرباتش في دور الجراح ستيفن سترينج جنبًا إلى جنب مع تشيويتل إيجيوفور، وراشيل ماك آدامز، وبنديكت وونغ، ومايكل ستولبارغ، وبنجامين برات، وسكوت آدكنز، ومادس. ميكيلسن وتيلدا سوينتون.في الفيلم، يتعلم سترينج الفنون الصوفية بعد حادث سيارة أنهى حياته المهنية.