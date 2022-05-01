المكي: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم جلسة تأسيسية لحزب جديد

كشف القيادي السابق في حركة النهضة والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم جلسة تأسيسية لحزبه الجديد.و قال المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه سيتمّ على إثر ذلك إيداع الملفّ القانوني لدى الجهات المعنية قصد الحصول على التأشيرة.ووصف عبد اللطيف المكي الظرف الوطني بالصعب، واعتبر أن الأزمة السياسية خانقة وغير مسبوقة وهو ما يزيد من خطورة الوضع الإقتصادي والمعاشي للمواطنين واقِعا وآفاقا.