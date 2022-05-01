المكي: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم جلسة تأسيسية لحزب جديد


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 10:59 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشف القيادي السابق في حركة النهضة والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم جلسة تأسيسية لحزبه الجديد.
و قال المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه سيتمّ على إثر ذلك إيداع الملفّ القانوني لدى الجهات المعنية قصد الحصول على التأشيرة.

ووصف عبد اللطيف المكي الظرف الوطني بالصعب، واعتبر أن الأزمة السياسية خانقة وغير مسبوقة وهو ما يزيد من خطورة الوضع الإقتصادي والمعاشي للمواطنين واقِعا وآفاقا.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245529

Citoyenlibre  (France)  |Dimanche 01 Mai 2022 à 11h 14m |           
في كل حومة حزب في كل حومة جامع في كل حومة حكومة
الحرية لمن استطاع إليها سبيلا



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:10 16:02 12:23 05:26 03:49
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1224°-1228°-1528°-1627°-16
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   