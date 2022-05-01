الطبوبي: ندعو رئيس الجمهورية إلى إطلاق الحوار الوطني قبل فوات الأوان

نريد حوارا صادقا عميقا دون قرارات مسبقة

وقال الطبوبي ان الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم، مماثلة أو أخطر من ازمة 1985، اذ انها تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي سيدفع الشعب التونسي ثمنه باهظا وستنجر عنه تداعيات اجتماعية خطيرة منها بداية اضمحلال الطبقة الوسطى.وذكر الطبوبي بازمة 1985 التي "افتعلتها السلطة لتدجين اتحاد الشغل واسكات كل صوت ناقد للخيارات اللاشعبية للدولة".واضاف الطبوبي ان الهدف من هذه الازمة كان اجبار الاتحاد بالحدود الضيقة والصمت عن الاجراءات التي اتخذتها لجنة الاصلاح الهيكلي انذاك، والتي وصفها بالمشؤومة.وتابع االطبوبي ان اجراءات الهيئة ادت الى التفريط في مئات المؤسسات العمومية وضرب مكاسب الشعب.، كما لم تتردد السلطة في ضرب الاتحاد وقياداته وفي مقدمتهم الحبيب عاشور.وبهذا شرعت هيئة الاصلاح الهيكلي في تمرير برنامجها استجابة لتعليمات الدوائر المالية العالمية ومنها تجميد الاجور وتسريح الاف العمال والتفويت في المؤسسات العمومية ما ادى الى تدهور الاوضاع المعيشية واختلال التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وارتفاع الاسعار.وشدد الطبوبي على ان العبرة من هذا التذكير هو الاستفادة من اخطاء الماضي والتعويل على القدرات الذاتية لاجاد الحلول ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تجسيم ما عبّر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني، وذلك بالشروع الفوري في إطلاقه قبل فوات الأوان، بعد التوافق على أهدافه وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندات نقاشه، باعتباره قارب النجاة الأخير ، وفق تعبيره.واضاف الطبوبي على ان اتحاد الشغل كان قد ساند اجاءات 25 جويلية وكان امله المسارعة في مناقشة الاصلاحات المستعجلة... "لكن بالمقابل اتسم موقف رئيس الجمهورية بالتردد وعدم الوضوح مخيرا تنظيم استشارة الكترونية وطنية".واعتبر الطبوبي ان الاستشارة لا يمكنها ان تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي.. مضيفا ان المنصات الالكترونية ليست الا عاملا مساعدا على اثراء الحوار لا قاعدة له.