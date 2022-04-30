دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت السعودية وقطر أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من ماي هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وقالت قناة الإخبارية السعودية إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، والأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد الموافق للأول من ماي هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من ماي هو أول أيام عيد الفطر المبارك.جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم السبت برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.