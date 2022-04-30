النادي الأفريقي يدعو كمال دقيش الى رفع يده عن ملفّ الإثارة

نشر السبت 30 أفريل، النادي الافريقي في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك بيانا بخصوص البلاغ الاخير لوزارة الشباب والرياضة حول اثارة هلال الشابة ضد الافريقي والذي دعت فيه الوزارة الي ايقاف نشاط البطولة لاستيفاء مراحل التقاضي.ودعا النادي الافريقي وزارة الشباب والرياضة الي الكف عن "انحيازها المفضوح لهلال الشابة مذكّرا أن وزير الشباب كان ضمن فريق دفاع هلال الشابة في ٱخر نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي.كما دعا النادي وزير الشباب الي ان يكون وزيرا لكل التونسيين وان يرفع يده عن ملف الاثارة وعدم التدخل فيه بصفة مباشرة او غير مباشرة محليا او دوليا.تجدر الاشارة الي ان الرابطة رفضت مؤخرا اثارة هلال الشابة ضد النادي الافريقي التي طالبت فيها بهزم النادي الافريقي في انتظار لجوء الشابة الي لجنة الاستئناف التابعة للجامعة قبل مرورها الي محكمة التحكيم الرياضي.