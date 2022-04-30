نادية عكاشة: 'لست معنية بأي منصب سياسي أو وظيفة.. ولا علاقة لي بهذه الصفحات


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 13:13 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نشرت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، اليوم السبت، تدوينة على صفحتها على الفيسبوك.
وأكدت عكاشة انها "لست معنية بأي منصب سياسي و ليست لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة كانت".


وتابعت: "شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الاصلاح و التقدم بكل ما أوتيت من جهد و إرتكبت أخطاءا لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض و قلة المعروف السائدة في الساحة السياسية".


كما نفت عكاشة علاقتها بالصفحات التي تتحدث باسمها و منها صفحة L’appel du devoir و غيرها من الصفحات، التي وصفتها بالمأجورة و"التي تمتهن الثلب و الشتم و القدح في أعراض الناس و التي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة و تركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني و لست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي و سيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا".

يذكر أن الخياري نشر تسريب صوتي قال انه لنادية عكاشة وهي بصدد السخرية من رئيس الجمهورية ووصفه بالخوّاف....خلال زيارته لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245488



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1224°-1224°-1328°-1629°-18
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   