نادية عكاشة: 'لست معنية بأي منصب سياسي أو وظيفة.. ولا علاقة لي بهذه الصفحات

نشرت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، اليوم السبت، تدوينة على صفحتها على الفيسبوك.
وأكدت عكاشة انها "لست معنية بأي منصب سياسي و ليست لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة كانت".
وتابعت: "شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الاصلاح و التقدم بكل ما أوتيت من جهد و إرتكبت أخطاءا لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض و قلة المعروف السائدة في الساحة السياسية".
كما نفت عكاشة علاقتها بالصفحات التي تتحدث باسمها و منها صفحة L’appel du devoir و غيرها من الصفحات، التي وصفتها بالمأجورة و"التي تمتهن الثلب و الشتم و القدح في أعراض الناس و التي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة و تركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني و لست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي و سيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا".
يذكر أن الخياري نشر تسريب صوتي قال انه لنادية عكاشة وهي بصدد السخرية من رئيس الجمهورية ووصفه بالخوّاف....خلال زيارته لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون".
وأكدت عكاشة انها "لست معنية بأي منصب سياسي و ليست لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة كانت".
وتابعت: "شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الاصلاح و التقدم بكل ما أوتيت من جهد و إرتكبت أخطاءا لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض و قلة المعروف السائدة في الساحة السياسية".
كما نفت عكاشة علاقتها بالصفحات التي تتحدث باسمها و منها صفحة L’appel du devoir و غيرها من الصفحات، التي وصفتها بالمأجورة و"التي تمتهن الثلب و الشتم و القدح في أعراض الناس و التي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة و تركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني و لست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي و سيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا".
يذكر أن الخياري نشر تسريب صوتي قال انه لنادية عكاشة وهي بصدد السخرية من رئيس الجمهورية ووصفه بالخوّاف....خلال زيارته لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون".
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