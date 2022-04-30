بعد ابداء بلدية بنزرت موافقتها... والي بنزرت يمنع اقامة مصلّى العيد لدواعي أمنية


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 08:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكدت الجمعة 29 أفريل، الجمعية التونسية لأئمة المساجد فرع بنزرت انه تم اعلامها من السلط الجهوية برفض طلبها في اقامة مصلى العيد بشاطئ لابلاج أمام مقر الولاية لدواعي أمنية.


وياتي رفض السلط الجهوية ممثلة في والي الجهة بعد ابداء بلدية بنزرت موافقتها وعدم اعتراضها على اقامة المصلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد أثار رفض طلب الجمعية موجة من الانتقادات للسلط الجهوية خاصة وأن مدينة بنزرت احتضنت مؤخرا عددا من الانشطة والاحتفالات وسط المدينة وتحديدا في ساحة 14 جانفي وفي الرحبة وتساءل النشطاء مستنكرين "عندما يتعلق الأمر بالاحتفالات والسهرات الغنائية ليس هناك دواعي أمنية لكن عندما يتعلق الامر بالصلاة يصبح هناك دواعي أمنية".






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