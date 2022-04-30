الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل ترد على منتقدي استقبال الطبوبي لعبير موسي: الاتحاد يستقبل الجميع الا ائتلاف الكرامة والنهضة

أثار الجمعة 29 افريل، استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لوفد من الحزب الدستوري الحر تتقدمه رئيسة الحزب عبير موسي عديد الانتقادات وعلق عديد النشطاء بالقول ان الدر عاد الي معدنه وأن الاتحاد عاد الي خيمة التجمّع كما كان قبل 2011.
واستغرب النشطاء مما اعتبروه انحياز قيادة المنظمة الشغيلة للتجمع مقابل معارضته ومهاجمته لجبهة الخلاص بقيادة أحمد نجيب الشاي معتبرين انه من المفترض ان يكون الاتحاد خيمة لجميع الاطراف السياسية بمختلف توجهاتها.
وردت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على انتقادات النشطاء بالقول " الاتحاد يستقبل الجميع الا جماعة ائتلاف الكرامة والنهضة لأنها لم تتبرأ منهم".
واستغرب النشطاء مما اعتبروه انحياز قيادة المنظمة الشغيلة للتجمع مقابل معارضته ومهاجمته لجبهة الخلاص بقيادة أحمد نجيب الشاي معتبرين انه من المفترض ان يكون الاتحاد خيمة لجميع الاطراف السياسية بمختلف توجهاتها.
وردت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على انتقادات النشطاء بالقول " الاتحاد يستقبل الجميع الا جماعة ائتلاف الكرامة والنهضة لأنها لم تتبرأ منهم".
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