الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل ترد على منتقدي استقبال الطبوبي لعبير موسي: الاتحاد يستقبل الجميع الا ائتلاف الكرامة والنهضة


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 08:42 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أثار الجمعة 29 افريل، استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لوفد من الحزب الدستوري الحر تتقدمه رئيسة الحزب عبير موسي عديد الانتقادات وعلق عديد النشطاء بالقول ان الدر عاد الي معدنه وأن الاتحاد عاد الي خيمة التجمّع كما كان قبل 2011.


واستغرب النشطاء مما اعتبروه انحياز قيادة المنظمة الشغيلة للتجمع مقابل معارضته ومهاجمته لجبهة الخلاص بقيادة أحمد نجيب الشاي معتبرين انه من المفترض ان يكون الاتحاد خيمة لجميع الاطراف السياسية بمختلف توجهاتها.

وردت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على انتقادات النشطاء بالقول " الاتحاد يستقبل الجميع الا جماعة ائتلاف الكرامة والنهضة لأنها لم تتبرأ منهم".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245466

Samylak  (Canada)  |Samedi 30 Avril 2022 à 08h 54m |           
هل الاتحاد عنده علم كم عدد منخرطيها الذين هم متعاطفين مع النهضة والكرامة. ؟ وهل ادارة الاتحاد في
واد ومنخركيها في واد ؟



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