تونس تحصل على ثلاثة مقاعد في لجان الإتحاد العربي لكرة الطاولة

حصلت تونس على ثلاثة مقاعد في لجان الإتحاد العربي لكرة الطاولة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفترة 2022 _ 2024وحصل فوزي ملاك على عضوية في لجنة الرواد والسيد شهاب القبوبي على عضوية في لجنة الحكام والسيد عبدالرحمان العيدلي على عضوية في لجنة المساواة بين الجنسين.و كان جلال الزياتي قد انتخب في فترة سابقة نائبا لرئيس الإتحاد العربي.يذكر ان تونس ستستضيف البطولة العربية للأندية خلال شهر نوفمبر المقبل.