تونس تحصل على ثلاثة مقاعد في لجان الإتحاد العربي لكرة الطاولة


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 18:47 قراءة: 0 د, 21 ث
      
حصلت تونس على ثلاثة مقاعد في لجان الإتحاد العربي لكرة الطاولة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفترة 2022 _ 2024
وحصل فوزي ملاك على عضوية في لجنة الرواد والسيد شهاب القبوبي على عضوية في لجنة الحكام والسيد عبدالرحمان العيدلي على عضوية في لجنة المساواة بين الجنسين.


و كان جلال الزياتي قد انتخب في فترة سابقة نائبا لرئيس الإتحاد العربي.
يذكر ان تونس ستستضيف البطولة العربية للأندية خلال شهر نوفمبر المقبل.



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