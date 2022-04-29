بوغلاب يكشف تعيين وزيرة الثقافة لعمّها وابن عمّها ويدعو الرئيس قيس سعيد الي اقالتها

دعا الجمعة 29 أفريل، كرونيكور اذاعة شمس أف أم محمد بوغلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الي اقالة وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي بعد ان أكد أنها تقوم بتوزيع المناصب على أقاربها.واوضح بوغلاب ان الوزيرة قامت منذ مدة بتعيين ابن عمها مديرا لقطب الموسيقي في مسرح الاوبرا من دون مناظرة او فتح باب للترشحات.وأضاف بان الوزيرة لم تكتفي بذلك بل أنها راسلت وزارة الخارجية ورشحت عمها محمود قطاط كممثل تونس في المجمع العربي للموسيقي بالأردن عوض لسعد قريع ودون اعلامه بذلك وقال مستنكرا " ياخي بش نردوها وزارة قطاط للثقافة..ياخي الوزارة متاعكم..".ووجه بوغلاب كلامه لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " اذا كنت مازلت متمسكا بشعار النزاهة ونظافة اليد أدعوه لاقالة وزيرة الثقافة".