نادية عكاشة تؤكد ان التسجيل الصوتي الذي نشره راشد الخياري مفبرك

نفت الجمعة 29 أفريل، المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة صحة التسريب الصوتي الذي نشره النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري.وقالت في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك " بعد حملة التشويه و المس من الاعراض نتحول الى تركيب الاصوات... المسيرة لن تتوقف".يذكر ان الخياري نشر تسريب صوتي قال انه لنادية عكاشة وهي بصدد السخرية من رئيس الجمهورية ووصفه بالخوّاف....خلال زيارته لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون".