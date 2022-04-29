عبير موسي في ضيافة الطبوبي


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 12:22 قراءة: 0 د, 9 ث
      
استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم وفدا عن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي رئيسة الحزب وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد .

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