استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم وفدا عن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي رئيسة الحزب وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد .
عبير موسي في ضيافة الطبوبي
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