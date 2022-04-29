الغنوشي: تونس متجهة نحو العودة إلى الديمقراطية


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 12:05 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية، رئيس البرلمان المنحل، أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية"، مؤكدا أن الدولة "كيان عاقل وستنحاز إلى الشعب".


وقال الغنوشي في مقابلة مع الأناضول في مكتبه بمقر الحركة في ضاحية مونبليزير بالعاصمة تونس، إن "المعارضة متجهة إلى التلاقي والذين يتجمعون اليوم حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه".

وأفاد الغنوشي بأن "المسار منذ تاريخ الانقلاب (25 جويلية) حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما الاتجاه المقابل هم الذين كانوا كثيرين يوم الانقلاب وقلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه".


وأضاف أن "الاتجاه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون أكثر".

وأضاف: "في هذا الاتجاه أتت الندوة الصحفية التي عقدها (السياسي أحمد نجيب) الشابي، الثلاثاء، وهي تتجه إلى هذا المنحى التجميعي فهناك 5 أحزاب و5 مجموعات أعلنت نيتها لتكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد".

والثلاثاء، أعلن الشابي خلال ندوة صحفية، أن "تأسيس جبهة الخلاص الوطني سيكون خلال النصف الثاني من مايو/ أيار القادم" حسب تقديره، معتبرا أن تونس "اليوم في محنة سياسية وتعيش انتكاسة".

وبيّن الغنوشي، أن الذين " كثير ممن أنجزوا الجلسة العامة (الافتراضية) للبرلمان يوم 30 مارس الماضي، كانوا داعمين لـ (قرارات) 25 جويلية والآن تحولوا للجبهة الأخرى".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245421

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 29 Avril 2022 à 12h 10m |           
Ce Bonhomme a pris les paroles du Secrétaire d'Etat US pour de l'argent Comptant ! Qui Sait ?



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