قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف أمام القضاء مجددا

باشرت أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،النظر في ملف قضية اغتيال الزعيم الوطني صالح بن يوسف خلال سنة 1961 بمدينة فرونكفورت بألمانيا بعد إطلاق النار عليه.وقد تبين أن جميع المنسوب لهم الانتهاك قد توفوا وان المحكمة ارسلت قاضيين لمقر وزارة الداخلية لجرد وثائق تخص ملف القضية،وطلب محامي عائلة الزعيم صالح بن يوسف إحضار تلك الوثائق للاطلاع عليها.بالمناداة على الشهود لم يحضر أي منهم فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 جويلية المقبل للنظر فيها مجددا وتهيئتها للفصل .