عاطف بن حسين: القضاء حكم لنا باكثر من 500 الف دينار كتعويض من الحوار التونسي


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 09:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الممثل عاطف بن حسين ان محكمة الاستئناف أنصفته في قضيته ضد مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري.


وفي تصريح لإذاعة " اي اف ام" قال عاطف بن حسين ان القيمة المالية التي قضت بها المحكمة تجاوز 500 الف دينار".
وقال انه تحصل على حقوقه بعد ان تعرض للظلم متابعا " المحكمة أنصفتنا في مواجهة الظلم".


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