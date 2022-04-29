عاطف بن حسين: القضاء حكم لنا باكثر من 500 الف دينار كتعويض من الحوار التونسي

أعلن الممثل عاطف بن حسين ان محكمة الاستئناف أنصفته في قضيته ضد مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري.وفي تصريح لإذاعة " اي اف ام" قال عاطف بن حسين ان القيمة المالية التي قضت بها المحكمة تجاوز 500 الف دينار".وقال انه تحصل على حقوقه بعد ان تعرض للظلم متابعا " المحكمة أنصفتنا في مواجهة الظلم".