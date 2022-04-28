عبير موسي: قيس سعيد وضع نفسه في مأزق قانوني

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال اجتماع بولاية باجة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع نفسه في مأزق قانوني خاصة في ما يتعلق بتواريخ الاستفتاء والانتخابات التشريعية بالإضافة إلى القرار الغير قانوني والغير دستوري المتعلق بمرسوم تنقيح هيئة الانتخابات وفق قولها.وفي تصريح لها لمراسل شمس اف ام بولاية باجة أقرت إن المواطن والقوى الحية في المجتمع مقصيين من معرفة مصيرهم.وأفادت موسي ان "المواطن التونسي اليوم لا يمكنه الطعن في مراسيم قيس سعيد امام القضاء ولا حق له لمراقبة عمل السلطة والحكومة".وقالت إن الشعب التونسي لحد الأن لا يعرف إجراءات الإستفتاء ونحن بصدد التوضيح ان الإجراءات "غالطة"، لافتة النظر إلى ان "الإستفتاء غير قانوني وهو غير مسموح به".