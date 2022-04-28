9 سنوات سجن في حق الهنتاتي في قضية اصدار شيكات دون رصيد

افادت قناة نسمة ان دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية باريانة قضت بالسجن مع النفاذ العاجل ضد محمد الهنتاتي من اجل تهم تتعلق بإصدار صكوك بدون رصيد .



