افادت قناة نسمة ان دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية باريانة قضت بالسجن مع النفاذ العاجل ضد محمد الهنتاتي من اجل تهم تتعلق بإصدار صكوك بدون رصيد .
9 سنوات سجن في حق الهنتاتي في قضية اصدار شيكات دون رصيد
En continu
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 أفريل 2022 | 27 رمضان 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:07
|16:02
|12:24
|05:29
|03:53
|
16°
|21°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
1.54 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-16
|21°-14
|21°-12
|22°-13
|24°-13
- Avoirs en devises
24036,3
(28 avril)
- Jours d'importation
129
- 1 € = 3,23981 DT 1$ =3,07426 DT
- Solde Compte du Trésor (28 avril) 1109,6,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 168 457) الوضع الوبائي: تسجيل 29 وفاة و 147
( 43 554) الوافي يهاحم هالة الركبي: لا يليق
( 26 206) محامي سمير الوافي: قضية مُنوبي تتع
( 22 663) سامي الطاهري يكشف " فضيحة في معمل
( 21 245) في المنستير: أنصار قيس سعيد يرفعو
( 19 961) مسلسلات رمضان 2022 .. مصر الأكثر
( 18 988) لاعب مالي يخرج عن صمته ويُعلّق على
( 18 902) علبة سجائر ال"مارلبورو" للرئيس خل
( 18 824) سوسن معالج : كان ما خرجتش النهضة س
( 18 549) الممثلة عبير البناني: انا زوجة ثا
( 17 339) آية قزقز توارى الثرى عصر اليوم بمق
( 17 320) السعودية.. حقيقة فيديو "خروج الدم
( 16 649) على الهواء... انهيار فنانة مصرية م
( 16 625) تونس تستثني استغلال طائرات اقل من
( 16 468) نادية عكاشة: للأسف تم الاستيلاء
( 16 087) وفاة إلهام القصباوي ابنة الممثلة م
( 15 975) بن أحمد يهاجم العلوي: لا يمكن ان أ
( 15 174) القضاء الألماني يتّجه الي حرمان فا
( 14 987) من هو الشخص الذي أثار الجدل بظهوره
( 14 850) الترفيع في أسعار المحروقات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 245402