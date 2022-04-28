إلياس العربي : حاولت نصلّح التلفزة الوطنية و سخّنت أكتافي بيوسف الشاهد أما تغرّيت بيه

قال الخميس 28 افريل، الاعلامي الياس الغربي انه فخور بتوليه منصب رئيس مدير عام التلفزة التونسية بعد الثورة رغم ان فترة توليه هذا المنصب لم تتجاوز 6 أشهر.واكد الغريي في تصريح لاذاعة IFM انه سعى الي اصلاح التلفزة التونسية الا ان هناك بعض المسائل التي جعلت الاصلاح مسالة صعبة واشار بالأساس الي غياب الارادة السياسية لذلك وقال " حاولت نصلح التلفزة الوطنية و سخنت أكتافي بيوسف الشاهد أما تغريت بيه".واكد انه في حال عرض عليه العودة لتولي المنصب حاليا سيرفض ذلك مشددا على انه لا يمكنه العمل في الظروف التي تعيشه التلفزة التونسية حاليا معتبرا ان التلفزة في وضعية اصطفاف خطير وراء السلطة حسب تصريحه.