هيئة الدفاع "... مهدي بن غربية أصبح غير قادر على الكلام وعاجز عن المشي"


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 12:34 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قالت هيئة الدفاع عن الوزير السابق مهدي بن غربية، في بيان الخميس 28 أفريل، ان صحة منوبها تدهورت بشكل خطير إثر إضرابه الوحشي الذي ينفذه منذ 8 أيام.


وأكدت الهيئة أن صحة بن غربية تعكرت وإنخفضت نسبة السكري الى ما تحت الأدنى المقبول قائلة أنه أصبح غير قادر على الكلام، وعجز عن المشي وأصبح على كرسي متحرك.

وقالت هيئة الدفاع ان الإحساس بالضيم والقهر الذي أصاب منوبها امام حجم التنكيل والتحامل وانعدام النزاهة بابقائه رهن الإيقاف دون البت في ملفه لمدة تزيد عن اربعة اشهر (134 يوما) بعد صدور قرار ختم الأبحاث الذي قرر الافراج عنه، علاوة على الاصرار على ابقائه في السجن بعد انقضاء اجال الايقاف التحفظي، جعله في حالة نفسية متردية استحال معها اقناعه بفك اضراب الجوع الوحشي.

وقال هيئة الدفاع انها تحمل المسؤولية كاملة لكل من ساهم في ما اعتبرتها مظلمة تعرض لها منوبها.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245354

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 28 Avril 2022 à 12h 44m |           
C'est l'effet de Ramadan..dur cette année !



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