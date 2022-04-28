عبد المجيد الزار: لا توجد ارادة سياسية لتحقيق الأمن الغذائي

لقد وقع تغييبي عن حضور لقاء وفد الاتحاد مع رئيس الدولة و هذا غير معقول لأني منتخب من الفلاحين و البحارة الذين يجب احترام ارادتهم ، و لا يجب التعامل معي كمذنب بسبب القضية التي رفعتها ضدي وزيرة العدل (احتكار و تلاعب بالاسعار) ، فانا مربي دواجن و بعيد عن الشبهات كما ان رئيس الدولة رجل قانون و يعلم ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ،، لكن اعتقد ان سبب تغييبي عن اللقاء سياسي بالاساس رغم انه ليس لي اي ارتباط تنظيمي مع حركة النهضة .

التقيت رئيسة الحكومة اكثر من مرة و كذلك مع وزير الفلاحة لكن في الفترة الأخيرة انقطعت اللقاءات .

السياسة خيارات اقتصادية لذلك لابد من طاولة حوار دعونا لها مرات عديدة لبلورة خيارات محددة لتحقيق الأمن الغذائي و هذا ممكن في تونس لأن الانهيار الاقتصادي سيتبعه انهيار اجتماعي ثم سياسي لكن لا توجد ارادة سياسية لهذا الهدف رغم ان الأمن الغذائي مسالة تهم الأمن القومي .

اكثر الجهات تهميشها هي المناطق الفلاحية

في فترة ما بعد الثورة كان السمت المهيمن لكل الحكومات هو سمت سياسي ، و اغلب القرارات كانت ذات بعد سياسي اكثر منها اقتصادي و كان الصراع على المناصب هو الذي طغى على كل المرحلة و لم يكن هناك اهتمام بالوضعين الاقتصادي و الاجتماعي ،، بالنسبة للفترة الحالية فاننا لم نسمع إلا الشعارات .

الوضع الاقتصادي الحالي هو نتاج لخيارات عشرات السنين اي منذ الاستقلال ، و أهم دليل على تهميش الفلاحة هو الجلاء الزراعي الذي حدث 8 سنوات بعد الاستقلال .

و في تونس مثلا تجد اكثر المناطق مهمشة هي المناطق الفلاحية .



في كل الحكومات المتعاقبة ولد أصحاب نفوذ مالي في قطاع الخدمات من النخب التي انبهرت بالغرب و غيروا سمت البلاد من بلد فلاحي الى بلد سياحي ،، و هؤلاء صاروا بحكم قربهم من مراكز النفوذ يشترون الاراضي بالمليم الرمزي و يحصلون على دعم كبير رغم اني اعتبر ان هؤلاء كرسوا القطاع الفندقي و ليس القطاع السياحي بمفهومه الشامل.

تحولت الفلاحة و الصيد البحري الى مورد رزق للعائلات المعوزة



تونس لا تملك ثروات طبيعية كبيرة و انا على قناعة انه لا ينقذ الاقتصاد التونسي إلا الفلاحة و لنا قدرة تتافسية عالية .. و حتى في مجال الصناعة فانه ليس لنا تصنيع با بيع لليد العاملة (قانون 72). توجد صناعات تحويلية مرتبطة بالفلاحة اكثر منها بالصناعة .

لقد تحولت الفلاحة و الصيد البحري إلى مورد رزق للعائلات المعوزة و كان يجب اعتبار الناشطين في القطاع الفلاحي فاعلين اقتصاديين . لكن للاسف فان الفلاح التونسي لا يحظى برعاية الدولة .



الحديث عن استرجاع البذور هو حديث شعبوي ،، لان المسالة لها علاقة بالبحث العلمي ،، هل عكفنا على تطوير البذور التونسية حتى يتمسك بها الفلاح التونسي لأن الموضوع على علاقة بالانتاجية و انتاجية البذور التونسية حاليا ضعيفة .



ليس هناك فارق كبير في الأسعار و من الطبيعي ان ترتفع بشكل معقول خلال رمضان ،، و ارتفاع الأسعار مرتبط باسعار الاعلاف ،، من ناحية اخرى يوجد نقص في مستودعات التخزين لذلك نرى عندما توجد طفرة في الانتاج تعجز الدولة عن تخزينه و حصل هذا مع صابة الحبوب او الزيت سابقا .



التوريد هو عدو الاقتصاد و له علاقة باصحاب النفوذ المالي ، و الأصل هو حماية المنتوج التونسي و استهلاكه . لكن لا توجد ارادة سياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي و تثمين المنتوج التونسي.