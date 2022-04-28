مهذب الرميلي: انتخبت قيس سعيد وفرحت ب25 جويلية واليوم ندمت

قال الممثل مهذب الرميلي في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" انه انتخب قيس سعيد في الدور الثاني لمواجهة خطر نبيل القروي مضيفا " اليوم ندمت لكن هذا لا يعني اني مع انتخاب القروي".وأضاف "فرحت بلحظة 25 جويلية واليوم الجميع بات يعتقد بانه لحظة الاصلاح تحولت الى عملية انقلابية منذ اصدار المراسيم لتغيير قانون اساسية وتهديم مؤسسات دستورية".وتابع " انتخبت قيس سعيد للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع اختراقها حزبيا وليس تهديمها".