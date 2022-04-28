مهذب الرميلي: انتخبت قيس سعيد وفرحت ب25 جويلية واليوم ندمت


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 10:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الممثل مهذب الرميلي في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" انه انتخب قيس سعيد في الدور الثاني لمواجهة خطر نبيل القروي مضيفا " اليوم ندمت لكن هذا لا يعني اني مع انتخاب القروي".


وأضاف "فرحت بلحظة 25 جويلية واليوم الجميع بات يعتقد بانه لحظة الاصلاح تحولت الى عملية انقلابية منذ اصدار المراسيم لتغيير قانون اساسية وتهديم مؤسسات دستورية".

وتابع " انتخبت قيس سعيد للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع اختراقها حزبيا وليس تهديمها".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 245346

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 28 Avril 2022 à 11h 25m |           
يقول انه "انتخب قيس سعيد في الدور الثاني لمواجهة خطر نبيل القروي مضيفا" فلماذا ندم اليوم على ذلك وهو يقول انه ليس مع انتخاب القروي
ثم اين الندامة ومتى كانت وقد فرح بلحظة 25 جويلية .
كلام يبدو متناقظا وافكار تدروها الرياح

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 28 Avril 2022 à 11h 16m |           
C'etait un Dilemne...ll fallait choisir parmi le Mauvais et le Pire !



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