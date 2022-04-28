مستشفى سيدي بوزيد: طبيب يتحصل على منحة ساعات إضافية بأكثر من 64 ألف دينار

قدم اليوم الخميس 28 أفريل 2022 الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي تفاصيل قضية الاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي وطبيب رئيس قسم على خلفية شبهات فساد تتعلق بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وذلك بالمستشفى الجهوي.
وفي تدخل هاتفي له على اذاعة شمس، أفاد الغنيمي أن الموضوع يتعلق بحصول الطبيب (رئيس قسم) على منحة بعنوان الساعات الإضافية قيمتها 64.300 ألف دينار سنة 2020 مقابل اشتغاله دون انقطاع لمدة 3 أشهر وتحديدا 92 يوما.
وأوضح جابر الغنيمي أنه تم صرف المبلغ للطبيب دون وجه حق، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به وبمدير المؤسسة الإستشفائية وسيتم اليوم إحالته على أنظارها.
وفي تدخل هاتفي له على اذاعة شمس، أفاد الغنيمي أن الموضوع يتعلق بحصول الطبيب (رئيس قسم) على منحة بعنوان الساعات الإضافية قيمتها 64.300 ألف دينار سنة 2020 مقابل اشتغاله دون انقطاع لمدة 3 أشهر وتحديدا 92 يوما.
وأوضح جابر الغنيمي أنه تم صرف المبلغ للطبيب دون وجه حق، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به وبمدير المؤسسة الإستشفائية وسيتم اليوم إحالته على أنظارها.
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