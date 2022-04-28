الملياردير المصري نجيب ساويرس في زيارة لبورصة تونس

يزور الملياردير المصري ورجل الأعمال نجيب ساويرس ، تونس حاليا، حيث كان في استقباله يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 ببورصة تونس رئيس مجلس الإدارة مراد بن شعبان ومديرها بلال سحنون حسب ما أعلنه بن شعبان على صفحته الخاصة فيسبوك.
ويحتل الملياردير المصري نجيب ساويرس في المركز الثالث في تصنيف فوربس الشرق الأوسط في حين تحصل على المرتبة 883 في العالم، وتقدر ثروته بـ 3.4 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للمصدر نفسه.
وولد رجل الأعمال في 15 جوان 1954 وانضم إلى المجموعة التي أسسها والده، أوراسكوم، في عام 1979 ، وطور فرع "الاتصالات" في Euronews SA. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة Wind Telecomunicazioni SpA.
ويحتل الملياردير المصري نجيب ساويرس في المركز الثالث في تصنيف فوربس الشرق الأوسط في حين تحصل على المرتبة 883 في العالم، وتقدر ثروته بـ 3.4 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للمصدر نفسه.
وولد رجل الأعمال في 15 جوان 1954 وانضم إلى المجموعة التي أسسها والده، أوراسكوم، في عام 1979 ، وطور فرع "الاتصالات" في Euronews SA. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة Wind Telecomunicazioni SpA.
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