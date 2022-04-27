أحمد شفطر: ''نادية عكاشة فتاة لا تفقه شيئا في السياسة'' وهي كانت مجرد موظفة داخل القصر وغادرته

شفطر: يوم غضب ومهرجانات خطابية في كل المعتمديات



قال أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك يوم الأربعاء 27 أفريل 2022، إنّ ''رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابقة نادية عكاشة فتاة لا تفقه شيئا في السياسة'' و''لا تملك أي حسّ سياسي، وهي كانت مجرد موظفة داخل القصر وغادرته''، وفق قوله.وأضاف: ''ما الهدف من نشر عكاشة لتدوينة مشبوهة تتهم فيها بعض الأطراف بالاستيلاء على ''25 جويلية''، هي من حقها التعبير كما تريد، لكنها شخص ليس له أي وزن من أجل الحديث عن مؤسسات الدولة ولا التأثير على سياساتها''.وتابع: ''رئيس الجمهورية أخطأ بتعيين نادية عكاشة في ديوانه ومغادرتها للقصر يدل على انه أصلح خطّأه''.وأضاف: ''نادية عكاشة تتبع المجموعات التي ينتمي إليها الموظف السابق بديوان الرسائة عبد الرؤوف بالطبيّب، هذه المجموعات تريد دخول العصر الجديد للبلاد بامتيازات قديمة وما يقودهم هو الطمع''.واعتبر أحمد شفطر أنّ 25 جويلية جاء من أجل استرجاع مسار ثورة الشعب وطرح خارطة طريق ترتقي لتمكين التونسيين من المشاركة في الحكم وفي صنع القرار، مشدّدا على أنه ''لا أحد استولى على مسار 25 جويلية ''، وفق قوله.وكانت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد قالت إن تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة تمثل خطرًا داهمًا وجاثمًا لم تشهد له مثيلًا في تاريخها الحديث.وأضافت في منشور لها يوم الاثنين على فيسبوك أن “25 جويلية 2021 لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعًا تامًّا مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم”.واتهمت نادية عكاشة من وصفتهم بأنهم “لا دين لهم ولا شرف ولا وطنية” بالاستيلاء على مسار يوليو، وقالت إنهم “زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.وتساءلت “أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية والمالية ومن تعثر إيجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية وناجعة؟”.وتحدثّ أحمد شفطر عن الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية التي يتنمي إليها، موضحا أنّها حراك شعبي تشكّل تلقائيا وانتظم داخليا، ولا يملك زعيما ولا ناطقا رسميا ولا أمينا عاما.وقال: '' نحن متطوعون ولا ننطلق باسم أي شخص ولن نعيش انشقاقا كما يحلم به البعض مهما حاولوا ذلك''.واتهم شفطر من وصفهم بـ''الخونة'' بمحاولة بيع البلاد والعمل على تعطيل مسار 25 جويلية، وتعطيل عمل من اعتبرهم ''أحرارا''، والذين هم بصدد بناء الآليات الديمقراطية من اجل محاسبتهم، وفق تعبيره.وفي هذا السياق، أعلن عن تنظيم يوم غضب يوم 8 ماي المقبل من أجل ''مقاومة وتعرية من يستجدي بالأطراف الأجنبية لإفشال مسار 25 جويلية مسار الشعب التونسي''، مبيّنا أنّ مؤسسات الدولة ستتعامل مع هؤلاء بالقانون.كما أعلن عن ''افتتاح مهرجانات خطابية في كل معتمديات الجمهورية من أجل صياغة المناويل اللازمة لبناء الدولة من جديد ''وفق تصريحه.أما بخصوص تغيّر موقف حركة الشعب من مسار 25 جويلية، أكّد شفطر وجود اختلاف مع الحركة في علاقة بالانتخابات التشريعية، حيث تضمن مشروع الرئيس انتخابات مباشرة على الأفراد داخل المحليات دون أحزاب، في المقابل لحركة الشعب تصور آخر للانتخابات.واعتبر أن حراكه يمثل المعارضة الحقيقية في البلاد، لأنه يمارس الرقابة على عمل مؤسسات الدولة، قائلا: ''نحن لن نقبل تعيين معتمدين من النهضة والتجمع بعد الآن ونحن المتطوعون في الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية لسنا مهتمين بالمناصب ولن نقبل بتعييننا في أي منصب''.