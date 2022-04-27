الصغير الزكراوي: الرئيس يتعامل معنا كقطيع ولم يستخلص العبرة من فشله في الاستشارة ولو كنت مكانه ..لاستقلت


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 18:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
جه الاربعاء 27 أفريل، أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن كان من أبرز مسانديه والداعمين لمسار 25 جويلية.


وقال الزكراوي ان الرئيس يرفض التشاركية ولم يستخلص العبرة والدروس من فشله في الاستشارة الالكترونية ويعتزم تنظيم الاستفتاء في موعده.

واعتبر الزكرواي ان تاريخ الاستفتاء غير مناسب وأن المسار الذي أعلنه الرئيس خاطئ مؤكدا انه لن يشارك في الاستفتاء وقال انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لاستقال بعد فشل الاستفتاء ... لحفظ ماء الوجه.


يذكر أن نسبة المشاركة في الاستشارة الالكترونية لم تتجاوز ال 5% ومجموع من شارك لم يتجاوز ال534 ألف بمن فهم أطفال المدارس ممن لم يبلغوا السن الانتخابي، رغم أن أجهزة الدولة سخّرت كل إمكانات الإدارة لذلك.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245323

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 27 Avril 2022 à 18h 32m |           
كان دكتاتوري وطني الشعوب العربية يلزمها ا



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