بيان حزب العمال حول مشاركة وزير الدفاع في اجتماع حلف الناتو بألمانيا


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 17:12 قراءة: 2 د, 15 ث
      
بلاغ صحفي -




وزير دفاع سعيّد ويدوس كرامة التونسييّن


في خطوة لم نستغربها ولم نتفاجأ بها في حزب العمال، نقلت شاشات التلفزيون العالمية صور اجتماع حلف الناتو يوم الثلاثاء 26 أفريل، الذي حضره أعضاء هذا الحلف الامبريالي الاستعماري الإجرامي، وكذلك شركاء الحلف وأذياله من خارج أروبا (40 دولة وكيانا) ومنهم وزيرا دفاع تونس والكيان الصهيوني الّلذين يحوزان على صفة "الشريك المميز غير عضو بحلف شمال الأطلسي".

تمّ هذا الاجتماع في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم في القدس والضفة وغزة بتعليمات وإشراف مباشرين من وزير الحرب الصهيوني الذي لم يجد وزير دفاع قيس سعيّد أي حرج في مقابلته على نفس الطاولة في الوقت الذي يتظاهر فيه أحرار تونس تضامنا مع أشقائهم وشقيقاتهم في فلسطين مطالبين بتجريم التطبيع، مع العلم أنّ حكومة تونس في عهد سعيّد حضرت سابقا اجتماعات مماثلة وشاركت في مناورات أطلسية مشتركة في المغرب بحضور قطع من جيش الاحتلال.
إنّ حزب العمال:
- يعبّر مرة أخرى عن استنكاره لهذه الخطوات التطبيعية الجبانة والمهينة التي تؤكد طبيعة النظام في بلادنا كنظام غير وطني، موال للامبريالية ومهادن لربيبتها الصهيونية، على حساب مصالح وطننا وشعبنا وكذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة.

- يعتبر أنّ ما حصل يبيّن الطابع الديماغوجي، الكاذب لتصريحات قيس سعيد في حملته الانتخابية التي اعتبر فيها "التطبيع خيانة عظمى" ممّا يعني أنّه اليوم يرتكب بنفسه هذه الخيانة على المكشوف مكرّسا نفس السلوك الذي سلكته منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة ومن قبلها نظام بن علي.

- يذكّر بأنّ حلف شمال الأطلسي هو حلف استعماري، عدواني، إجرامي ولم يجتمع في ألمانيا لخدمة قضايا السلم وحلّ النزاعات في العالم بطرق سلمية وإنما لتأجيج الحرب الدائرة في أوكرانيا ولتعبئة أكبر عدد من الدول وراء الامبريالية الأمريكية في صراعها مع روسيا الاتحادية حول مناطق النفوذ على حساب مصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب الأوكراني نفسه وهو ما أصبح يهدد بانفجار حرب كونية قد تفضي إلى القضاء على البشرية جمعاء.


- يؤكد أنّ السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وأنّ المنظومة التي تخدم مصالح الأقليات المحلية المتنفذة والعميلة والتي تجوّع شعبها وترهن البلاد لدى الدول والمؤسسات المالية الأجنبية وتقضي على سيادتها، لا يمكن أن تكون لها سياسة خارجية مستقلة ولا يمكن لها أن تكون إلّا خادمة مطيعة لأولياء نعمتها الذين يجعلون من التطبيع مع الكيان الصهيوني شرطا لدعمهم.

- يدعو القوى الحيّة في بلادنا التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري أن تطالب قيس سعيد وحكومته بمواجهة التونسيات والتونسيين بالأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوات الخطيرة التي لا تعدو أن تكون إذعانا للإرادة الأمريكية التي تتدخل اليوم في تفاصيل القرار الوطني سواء من خلال حركة النهضة وحلفائها أو من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها قيس سعيد.
- يدعو القوى التقدمية والوطنية إلى التصدي لهذه الخطوات التي تضرب في العمق هوية الشعب التونسي وعميق ارتباطه بالقضية الفلسطينية، وإلى التعبير الميداني عن رفض التطبيع والضغط من أجل استصدار قانون يجرّمه.

حزب العمال



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245315

Franchise  (Tunisia)  |Mercredi 27 Avril 2022 à 17h 24m |           
Pour répondre à ce parti des "travailleurs". Son communiqué dénote une ignorance totale des règles internationales et provocateurs. Il vise à induire le lecteur en erreur. Israël est membre de l'ONU et de la plupart des institutions et des organismes internationaux. Alors ... hamma la Tunisie, selon ton parti, zéro virgule, devrait quitter toutes ces organisations et s'isoler. Sois lucide et cesse de nous gonfler les oreilles par des
déclarations débiles. A bon entendeur



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