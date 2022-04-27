الاتحاد الأوروبي:استقلالية هيئة الانتخابات في تونس أمر ضروري


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 14:03 قراءة: 0 د, 19 ث
      
شدد الاتحاد الأوروبي على أن إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمر ضروري لتأمين مصداقية الانتخابات القادمة.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيتابعون باهتمام تعيينات أعضاء لجنة الانتخابات التونسية لضمان الحفاظ على استقلاليتها.


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