الاتحاد الأوروبي:استقلالية هيئة الانتخابات في تونس أمر ضروري

شدد الاتحاد الأوروبي على أن إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمر ضروري لتأمين مصداقية الانتخابات القادمة.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيتابعون باهتمام تعيينات أعضاء لجنة الانتخابات التونسية لضمان الحفاظ على استقلاليتها.
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ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيتابعون باهتمام تعيينات أعضاء لجنة الانتخابات التونسية لضمان الحفاظ على استقلاليتها.
اقرأ أيضا: الولايات المتّحدة تعبّر عن قلقها العميق حيال قرار رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة أحادية الجانب لهيئة الانتخابات في تونس
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