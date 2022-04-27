السجن المدني بسيدي بوزيد... ام تخفي شحنة اقراص مخدرة في دجاجة مطهية لتقدمها لابنها السجين


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 13:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بامرأة تم ضبطها من طرف اعوان السجن المدني بسيدي بوزيد أثناء زيارتها لابنها الموقوف بالسجن المذكور على ذمة حكم مدته 10 سنوات و هي تحمل في القفة دجاجة مطهية و بداخلها 20 قرص مخدر.


و باحالة المحضر إليها قررت فتح بحث تحقيقي ضدها و ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الاستهلاك و المسك بنية الاستهلاك و المسك بنية الإحالة و الترويج لمادة مخدرة في غير الاحوال المسموح بها قانونا والابحاث جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل باب نات اليوم الأربعاء 26 افريل 2022.

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