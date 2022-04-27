هيكل المكي يتهم وزير الداخلية بأنه من أعداء 25 جويلية

قال الاربعاء 27 جويلية، القيادي بحركة الشعب هيكل المكي ان الحركة غير مقصودة بما ورد في تدوينة مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة بخصوص اختطاف لحظة 25 جويلية.وصرح المكي بأن حركة الشعب جزء من لحظة 25 جويلية ولا تزال تحافظ عليها وتحميها وتنقدها دون التراجع عنها ودون ترك الرئيس لوحده حسب تعبيره.وتابع بأن حركة الشعب تقول كلمة الحق وتصر على حماية مسار 25 جويلية ممن وصفهم أعداء الداخل حسب تعبيره وتحدث في هذا السياق عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قال انه بصدد التحول الي مشيشي جديد.واتهم المكي وزير الداخلية بالوقوف وراء صفحات تهتك اعراض أصدقاء رئيس الجمهورية أساسا مشيرا الي ان القضاء تعهد بهذا الملف وقال "سنرى مفاجٱت ونشالله ما يتمّش التدخل في القضاء".