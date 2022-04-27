تدوينات فايسبوكية مسيئة لرئيس الجمهورية تحيل موظف على القضاء

المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي

Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 11:23 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بالاحتفاظ بموظف يعمل بأحد الادارات العمومية من أجل ارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهورية مناط أحكام الفصل 67 من المجلة الجزاءية و ذلك على خلفية نشره جملة من التدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة و تشويه و هضم لجانبه.


هذا و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث لاتخاذ مآ يتعين قانونا وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل باب نات اليوم .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245282

Hatrankha  (Switzerland)  |Mercredi 27 Avril 2022 à 11h 38m |           
خليه يتعلم شنوا معنى الديمقراطية ماشي في بالهم عاير واشتم هي الحرية والديمقراطية.



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